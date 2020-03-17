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    Найчорніший понеділок за останні 33 роки. Фондові ринки побили новий антирекорд

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    Американський фондовий ринок пережив найгірший день з 1987 року - Найчорніший понеділок за останні 33 роки. Фондові ринки побили новий антирекорд
    Американський фондовий ринок пережив найгірший день з 1987 року

    Індекс технологічних компаній Nasdaq впав на 12,3%

    Світові фондові ринки 16 березня впали найбільше з 1987 року: падіння ключових фондових індексів склало понад 12%.

    Про це повідомляє CNBC.

    Зокрема, індекс Dow Jones упав на 12,9% — це третій найгірший результат за всю історію. Також подешевшали акції найбільших компаній США — індекс S&P 500 впав на 12%. Індекс технологічних компаній Nasdaq впав на 12,3%.

    Через це на біржі застосували механізм призупинки торгів акціями на 15 хвилин. Подібний механізм востаннє застосовували в четвер, 12 березня, а перед цим — у понеділок, 9 березня.

    Не заспокоїло паніку інвесторів на ринку навіть рішення Федеральної резервної системи США знизити ключову ставку до 0-0,25% річних (це має стимулювати економічну активність та здешевити кредити у США).

    Окрім падіння цін на акції у світі рекордно подешевшала нафта. Так, нафта марки Brent подешевшала на 8% — до менш ніж 29 доларів за барель.

    Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу. Так, Сполучені Штати призупиняють транспортне сполучення з Європою, починаючи з 00:00 п'ятниці 13 березня, терміном на 30 днів.

    16 березня на прес-конференції президент США Дональд Трамп сказав, що спалах коронавірусу в країні триватиме приблизно до липня-серпня.

    До слова, Нацбанк скаржиться на затримку доставки валюти в Україну

    нафта США економіка Дональд Трамп криза фінанси
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