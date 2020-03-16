Саудівська Аравія намагається витіснити Росію з європейського нафтового ринку, – ЗМІ



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Саудівська Аравія відповіла на вихід Росії з переговорного процесу в межах ОПЕК про зменшення обсягів видобутку нафти через коронавірус

Саудівська Аравія оголосила про рекордне зниження офіційних цін на нафту, а також про збільшення видобутку

Представники нафтовидобувних компаній Саудівської Аравії розпочали активні переговори з європейськими покупцями російської нафти. Їм пропонують купувати саудівську нафту за нижчими цінами. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на представників нафтових компаній.

Зазначається, що у такий спосіб Саудівська Аравія відповіла на вихід Росії з переговорного процесу в межах ОПЕК+ (організації країн-експортерів нафти та Росії), де мали домовитися про зменшення обсягів видобутку нафти у відповідь на падіння попиту на неї через поширення коронавірусу.

«Вони стукають у всі двері: беріть за дешево та багато. Вони розмовляють з усіма покупцями Urals (марка нафти, яку експортує Росія. – Ред.)», – повідомимо джерело агентства в одній з європейських нафтових компаній.

Саудівська Аравія оголосила про рекордне зниження офіційних цін на нафту, а також про збільшення видобутку.

Незважаючи на те, що у світі різко скоротився попит на нафту через поширення коронавірусу та падіння ділової активності, попит на саудівську нафту через зниження цін, високий. Так, саудівські нафтові компанії навіть відмовляють деяким клієнтам у заявках на купівлю дешевої нафти.

Як повідомлялося, 9 березня через відсутність домовленості між ОПЕК та Росією світові ціни на нафту впали на рекордні 30%.

6 березня ОПЕК та Росія не змогли домовитися про нову угоду щодо обмеження видобутку нафти, що спричинило обвалення ціни на нафту Brent на 9,4% – до $45,27 за барель. Після цього обвалилися й акції саудівського державного нафтового гіганта Saudi Aramco – на 9%.

До відома, ціни на нафту продовжують падати через коронавірус.