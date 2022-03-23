У Закарпатській ОВА розповіли, які категорії переселенців зможуть отримати додаткові виплати

Виплати зможуть отримати вагітні жінки; самотні жінки та чоловіки, які самотужки виховують дітей – Віктор Микита

Підтримки мають отримати 32 тисячі переселенців і 8 тисяч вразливих домогосподарств

Закарпатська ОВА та підрозділи з питань міграції ООН реалізують пілотний проєкт в області щодо грошових виплат окремим категоріям переселенців. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції, Представництво в Україні (МОМ) таргетуватиме сім'ї на основі критеріїв уразливості», – уточнив він.

Грошові виплати зможуть отримати вагітні жінки; самотні жінки та чоловіки, які самотужки виховують дітей; сім’ї з двома і більше дітьми; домогосподарства з особами з інвалідністю; люди похилого віку старше 65 років.

«Цим особам перерахують 2 200 гривень через Укрпошту та інших офіційно зареєстрованих постачальників фінансових послуг в Україні», – сказав Микита, зазначивши, що ці трансферти призначені для підтримки 32 000 переселенців і 8 000 вразливих домогосподарств.

«Щиро дякуємо нашим партнерам з Міжнародної організації з міграції, Агентству ООН з питань міграції, Представництву в Україні (МОМ) та іншим за допомогу та взаємодію», – наголосив він.

Нагадаємо, Закарпатська ОДА фіксує підривну діяльність спецслужб Росії у формі інформаційних операцій, спрямованих на внутрішню дестабілізацію на території регіону.