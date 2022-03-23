Тренер футбольного клубу «Верес» продає медаль за Кубок УЄФА, щоб допомогти армії

Спортивна нагорода виставлена на благодійний аукціон

Головний тренер рівненського футбольного клубу «Верес», колишній воротар Юрій Вірт виставив на благодійний аукціон свою медаль за перемогу у Кубку УЄФА, який він виграв у складі донецького «Шахтаря» у 2009 році, повідомляє Sportarena.

Торги завершаться у четвер, 24 березня, о 20:00. Стартова ціна медалі – 2 тис. грн, мінімальний крок ставки – 1 тис. грн. Взяти участь у благодійному аукціоні можна на сторінці Юрія Вірта у Instagram. Всі виручені кошти будуть перераховані на підтримку української армії.

Нагадаємо, що гравці київського «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону. Прохання наших військових передали капітанові команди Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з гравцями клубу. Протягом дня футболісти самі знайшли необхідний спецавтомобіль та сплатили його покупку.

Баскетбольний клуб «Тернопіль», який входить до складу Суперліги, активно долучився до боротьби проти загарбників. На базі клубу української Федерації баскетболу засновано благодійний фонд, який допомагає захисникам України. Зокрема, 16-му окремому стрілецькому батальйону ЗСУ передано раціі, медикаменти та генератор.