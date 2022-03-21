Спецслужби РФ називаються «угорською громадою» і закликають до від'єднання Закарпаття

Угорській громаді Закарпаття почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами

Закарпатська ОДА фіксує підривну діяльність спецслужб Росії у формі інформаційних операцій, спрямованих на внутрішню дестабілізацію на території регіону. Про це повідомив голова ОДА Віктор Микита.

За його словами, об’єктом стала угорська громада Закарпаття. Її представникам почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване «бажання угорської громади області від'єднатися від України».

«Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Ситуація повністю контрольована. Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії. У ворога немає жодного шансу розхитати як ніколи об’єднане Закарпаття!» – пише Микита.

Нагадаємо, Служба безпеки України безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні.

Раніше на Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України затримали сепаратистів, які в західних і центральних областях країни мали завербувати понад пів тисячі зрадників. За інформацією спецслужб, вони планували створити «Федеративної республіки Україна» на території Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської й Чернівецької областей.

Також СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «ОВАЛ» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.