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    Події в Україні

    Українські військові збили два літаки окупантів на Харківщині

    Українські військові збили два літаки окупантів на Харківщині
    фото з відкритих джерел

    Воїни протиповітряної оборони «приземлили» ще дві пташки окупантів

    На Харківщині вранці збили два літаки російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Повітряне компандування «Схід».

    «Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони «приземлили» ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам», – говориться у повідомлені.

    Нагадаємо, вчора українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна літак військові Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові збили два літаки окупантів на Харківщині