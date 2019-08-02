У Зеленського прогнозують іпотеку під 12% річних



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Олексій Гончарук

Кандидат на пост прем'єрміністра Олексій Гончарук зустрівся з керівниками іноземних банків

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук прогнозує, що наступного року іпотечні кредити в гривні можна буде отримати під 12-13% річних.

«Іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю!» - написав він у Facebook після зустрічі з керівниками іноземних банків в Україні.

«Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре», - додав Гончарук.

Нагадаємо, зараз іпотеку видають в гривні в середньому під 20-21% річних (максимальна ставка на ринку - 33%).

Після фінансової кризи у 2009 році в заборонили видавати іпотечні кредити в іноземній валюті.

Як повідомлялось, 26 липня з’явилось повідомлення, що Офіс президента і сам Зеленський провели співбесіди з можливими кандидатами на пост прем'єрміністра. Найбільш ймовірним кандидатом на пост прем'єрміністра залишився заступник голови Офісу президента, 35-річний Олексій Гончарук.

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