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    Економіка та фінанси

    У Зеленського прогнозують іпотеку під 12% річних

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    Олексій Гончарук - У Зеленського прогнозують іпотеку під 12% річних
    Олексій Гончарук

    Кандидат на пост прем'єрміністра Олексій Гончарук зустрівся з керівниками іноземних банків

    Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук прогнозує, що наступного року іпотечні кредити в гривні можна буде отримати під 12-13% річних.

    «Іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю!» - написав він у Facebook після зустрічі з керівниками іноземних банків в Україні.

    «Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється. Все буде добре», - додав Гончарук.

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    Нагадаємо, зараз іпотеку видають в гривні в середньому під  20-21% річних (максимальна ставка на ринку - 33%).

    Після фінансової кризи у 2009 році в заборонили видавати іпотечні кредити в іноземній валюті. 

    Як повідомлялось, 26 липня з’явилось повідомлення, що Офіс президента і сам Зеленський провели співбесіди з можливими кандидатами на пост прем'єрміністра. Найбільш ймовірним кандидатом на пост прем'єрміністра залишився заступник голови Офісу президента, 35-річний Олексій Гончарук.

    Читайте також: Що означає призначення Гончарука прем'єром

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