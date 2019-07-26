Стало відомо ім’я найбільш ймовірного кандидата на посаду прем’єра



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Олексій Гончарук працює заступником глави Офісу президента

Заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук може очолити уряд

В Офісі президента тривають співбесіди із ймовірними кандидатами на посаду прем’єрміністра. Про це повідомив головний редактор «Радіо НВ» Валерій Калниш.

«За наявною інформацією, Офіс президента і сам президент, провели співбесіди з можливими кандидатами на пост прем'єрміністра. Два заявили про неприпустимість втручання Офісу в діяльність Кабміну, після чого випали з довгого списку. Йдеться про людей, які працювали в економічній сфері за Петра Порошенка. Один, з тієї ж когорти, посварився з групами впливу в Офісі. Ще один, за потенціалом, підходить на міністерську посаду. В загальному сенсі. Найбільш ймовірний кандидат на пост прем'єрміністра - заступник голови Офісу президента, 35-річний Олексій Гончарук», - написав журналіст.

Як відомо, 25 червня Зеленський звільнив усе керівництво Адміністрації президента та зробив їх керманичами Офісу.

Раніше стало відомо, що новопризначений заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук відповідатиме за блок економічного розвитку та продовження реформ.

28 травня президент Зеленський призначив юриста Олексія Гончарука заступником глави АП.