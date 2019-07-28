Що означає призначення Гончарука прем'єром



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Володимир Зеленський та Олексій Гончарук Фото: Американська торгова палата

Олексій Гончарук працьовитий, хороша людина, але його буде легко контролювати з Банкової і він не зможе сказати «ні» - вважають люди, які стикались з головним претендентом на посаду прем'єр-міністра

Редактор блогу UkraineAlert в Atlantic Council опитала людей, які працювали з заступником керівника Офісу президента Олексієм Гончаруком, якого можуть призначити прем'єр-міністром.

Ще в червні колишній міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус казав редактору блогу, що варто звернути увагу на Олексія Гончарука. «Його зірка піднімається. Слідкуйте за ним», - радив ексміністр.

На цьому тижні журналісти повідомили, що Найбільш ймовірний кандидат на пост прем'єр-міністра - заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук. Він підходить під вимоги, які озвучив Зеленський тиждень тому, - економіст, технократ, не політик. 26 липня голова партії «Слуга народу» підтвердив, що кандидатура Гончарука розглядається всерйоз.

Автор блогу зв’язалась з людьми, які знають Гончарука і майже всі вони відзначили, що він - працьовитий, енергійний, ефективний та амбітний.

Кандидат в депутати Андрій Осадчук (партія «Голос»), який працював з Гончаруком, сказав, що заступник керівника Офісу президента уважно слухає та швидко навчається. «Він дійсно орієнтований на реформи. Він намагається все зробити якомога краще», - сказав Осадчук.

Новий керівник митниці Максим Нефьодов працював з Гончаруком три роки, коли той був керівником BRDO. «Його внесок був великим. Він хороша людина », - сказав Нефьодов.

Інші ж хвилюються, що Зеленський може обрати його, тому що Гончарук є людиною, яку легко контролювати. «Ключова характеристика (прем'єр-міністра – Ред.)– сказати НІ, а він не знає, як це зробити», - сказав колега на правах анонімності.

Ще одна людина сказала, що вибір Гончарука буде сигналом про те, що адміністрація президента цінує лояльність щодо незалежності та досвіду.

До цього слід додати, що Гончарук ніколи не керував великою командою і що його юридичний досвід обмежений. Він ніколи не займався практикою в міжнародній юридичній фірмі.

Старший науковий співробітник Atlantic Council Адріан Каратницький поважає Гончарука за ліберальні цінності, економічну дисципліну та регулювання, але зазначив, що йому не вистачає політичного та управлінського досвіду.

Якщо Гончарук буде обраний прем’єр-міністром, «це означатиме, що всі три інститути управління, президентство, парламент та уряд будуть керовані новачками з невеликим політичним та адміністративним досвідом або зовсім не мають цього».