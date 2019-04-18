У Зеленського пообіцяли продовжувати співпрацю з МВФ і ЄБРР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми продовжимо активну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, заявив член команди Зеленського Олександр Данилюк

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на посаді президента планує продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Про це заявив в ефірі телеканалу «1+1» член команди Зеленського, екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ми продовжимо активну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, зокрема в питаннях розвитку інфраструктури», - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ.

Раніше повідомлялося, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».