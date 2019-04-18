  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ

    • Розсилка
    Частина команди Володимира Зеленського - Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ
    Частина команди Володимира Зеленського
    Скріншот з відео

    Неочікувано в команді Зеленського з’явився відомий доктор Євген Комаровський

    Сьогодні в ефірі «Право на владу» кандидат в президети Володимир Зеленський представив свою команду, яка залишиться з ним після перемоги на вбиорах.

    «Це моя команда, це професійні люди, фахівці, розумні люди, які підуть зі мною в Адміністрацію президента», - представив Зеленський.

    При цьому він додав, що «хто з них буде найкращий, той обійме ту чи іншу посаду».

    «Ми не роздаємо портфелі, не даємо посад», - додав Зеленський. 

    • Олександр Стефанчук, реформування державних і правових інституцій
    • Іван Баканов, голова партії «Слуга народа», взаємовідносини з Верховною Радою
    • Дмитро Разумков, питання внутрішньої політики
    • Олександр Данилюк, міжнародні відносини, економіка, фінанси
    • Руслан Рябошапка, правоохоронна та антикорупційна політика
    • Галина Янченко, антикорупційна політика, діджитал-рішення для держави
    • Денис Монстарський, правоохоронні органи
    • Сергій Іонуша, органи правосуддя
    • Михайло Опаршин, безпека та оборони
    • Ірина Венедіктова, судова система
    • Данило Гетьманцев, економіка, фінанси та оподаткування
    • Вікторія Страхова, банківська діяльність
    • Михайло Федорів, діджитал напрямок
    • Олександр Мережко, міжнародні відносини та народовладдя
    • Олег Бондаренко, екологічна політика
    • Марина Бардіна, політика рівних прав та можливостей
    • Сергій Кальченко, виборче законодавство, європейські стандарти в сфері прав людини
    • Андрій Герус, енергетика, ЖКГ, антимонопольне регулювання
    • Сергій Бабак, освіта та наука
    • Євген Комаровський, радник з медицини

    Раніше повідомлялося, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

    Читайте також статтю:
    Читайте також
    ЖКГ енергетика економіка освіта судова система Олександр Данилюк політика Володимир Зеленський фінанси правосуддя Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ