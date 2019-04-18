Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ



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Частина команди Володимира Зеленського Скріншот з відео

Неочікувано в команді Зеленського з’явився відомий доктор Євген Комаровський

Сьогодні в ефірі «Право на владу» кандидат в президети Володимир Зеленський представив свою команду, яка залишиться з ним після перемоги на вбиорах.

«Це моя команда, це професійні люди, фахівці, розумні люди, які підуть зі мною в Адміністрацію президента», - представив Зеленський.

При цьому він додав, що «хто з них буде найкращий, той обійме ту чи іншу посаду».

«Ми не роздаємо портфелі, не даємо посад», - додав Зеленський.

Олександр Стефанчук, реформування державних і правових інституцій

Іван Баканов, голова партії «Слуга народа», взаємовідносини з Верховною Радою

Дмитро Разумков, питання внутрішньої політики

Олександр Данилюк, міжнародні відносини, економіка, фінанси

Руслан Рябошапка, правоохоронна та антикорупційна політика

Галина Янченко, антикорупційна політика, діджитал-рішення для держави

Денис Монстарський, правоохоронні органи

Сергій Іонуша, органи правосуддя

Михайло Опаршин, безпека та оборони

Ірина Венедіктова, судова система

Данило Гетьманцев, економіка, фінанси та оподаткування

Вікторія Страхова, банківська діяльність

Михайло Федорів, діджитал напрямок

Олександр Мережко, міжнародні відносини та народовладдя

Олег Бондаренко, екологічна політика

Марина Бардіна, політика рівних прав та можливостей

Сергій Кальченко, виборче законодавство, європейські стандарти в сфері прав людини

Андрій Герус, енергетика, ЖКГ, антимонопольне регулювання

Сергій Бабак, освіта та наука

Євген Комаровський, радник з медицини

Раніше повідомлялося, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».