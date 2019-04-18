Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ
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Частина команди Володимира Зеленського
Скріншот з відео
Неочікувано в команді Зеленського з’явився відомий доктор Євген Комаровський
Сьогодні в ефірі «Право на владу» кандидат в президети Володимир Зеленський представив свою команду, яка залишиться з ним після перемоги на вбиорах.
«Це моя команда, це професійні люди, фахівці, розумні люди, які підуть зі мною в Адміністрацію президента», - представив Зеленський.
При цьому він додав, що «хто з них буде найкращий, той обійме ту чи іншу посаду».
«Ми не роздаємо портфелі, не даємо посад», - додав Зеленський.
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Раніше повідомлялося, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».
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