Зеленський сьогодні планує прийти на ток-шоу телеканалу Коломойського



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський зібрався на шоу «Право на владу» Фото: Главком

У прес-службі «1+1», зазначили, що отримали лист від штабу Зеленського із вимогою надати ефірний час для агітації

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський стане гостем наступного випуску політичного ток-шоу «Право на владу» ,яке вийде в ефір 18 квітня.

Про це повідомила прес-служба «1+1».

Там зазначили, що отримали лист від штабу Зеленського із вимогою згідно із законом «Про вибори Президента України» надати ефірний час для агітації.

«Гості кожного ефіру та теми для дискусії завжди формуються винятково на розсуд редакції. Однак оскільки минулого четверга, нехтуючи правилами редакційної політики програми, студію найрейтинговішого політичного ток-шоу країни «Право на владу» без попередження та запрошення фактично окупував для власної агітації кандидат у президенти Петро Порошенко, цього тижня команда проекту чекатиме у студії кандидата у президенти Володимира Зеленського», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідати кандидату доведеться на запитання ведучих, а також запрошених журналістів: Соні Кошкіної, Сергія Щербини, Дмитра Гордона, Марії Жартовської та Олександра Мартиненка. Також до дискусії приєднається керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

У прес-службі ток-шоу також нагадали, що цього четверга воно розпочнеться на телеканалі «1+1» раніше, ніж зазвичай – о 21:00.

До слова, Нацрада виявила порушення виборчого законодавства: на «1+1» забагато Зеленського.

Раніше Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

Під час шоу на каналі шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.