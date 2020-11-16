Скандал у Вірменії: Пашинян порадив військовим вирішити питання з активістами

Нікол Пашинян закликав військових повернутися з Нагірного Карабаху в Єреван і вирішити питання з протестувальниками

Омбудсмен Вірменії назвав заяву прем'єра про супротивників, які «скавулять під стінами», небезпечною

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав військових повернутися з Нагірного Карабаху в Єреван і вирішити питання з тими, хто «скавулить під стінами».

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Переглянув десятки відеоматеріалів військовослужбовців з передової. Вражений глибокодумністю хлопців. Хлопці, ви маєте рацію. Чекаю вас в Єревані, щоб остаточно вирішити питання з тими, хто скавулить під стінами. Пишаюся вами», – написав Пашинян.

Після цього омбудсмен Вірменії Арман Татоян назвав заяву прем'єр-міністра країни про супротивників, які «скавулять під стінами», небезпечною і звинуватив його в закликах до зіткнень. Відповідну заяву Татоян зробив на своїй сторінці в Facebook.

«По суті, звучить заклик до цивільних зіткнень. Цей пост особливо негідний на тлі тих відеоматеріалів, які в останні дні публікувалися озброєними людьми у військовій формі і містили заклики до ненависті та погрози вбивств», – написав омбудсмен.

За його словами, військовослужбовці на передовій озброєні. Відповідно, слова Пашиняна означають реалізацію закликів до розправи. Татоян закликав громадян країни проявити стриманість і діяти в рамках закону, уникаючи спроб зіткнень.

Після заяви Пашиняна про намір подати у відставку повідомив у Facebook керівник офісу віцепрем'єра Вірменії Варага Сісерян.

«Після заяви Пашиняна я вирішив написати заяву про відставку, припинити своє членство в правлячій партії «Цивільний договір», – написав Сісерян.

Крім того, про намір скласти депутатські повноваження повідомила в Facebook депутат правлячої фракції «Мій крок» Гаяне Абраамян.

«З цього моменту вважаю безглуздими свої повноваження. Прошу вибачення за всі помилки», – написала Абраамян.

Як відомо, у Єревані вже кілька днів тривають протести через підписаний Пашиняном мирний договір щодо Нагірного Карабаху.

До слова, напередодні у Вірменії відпустили ексголову Ради нацбезпеки, заарештованого за замах на Пашиняна.

Як повідомлялося, влада Вірменії стверджує, що з Карабаху виїхала понад половина жителів.

До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що в результаті війни у Нагірному Карабасі загинули чотири тисячі осіб, ще вісім тисяч отримали поранення.

Також відомо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.