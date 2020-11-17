У центрі Києва з’явилися гігантські легені, що розповідають про рак

Двометрова інсталяція простоїть у Маріїнському парку до кінця листопада

У Маріїнському парку у центрі Києва встановили новий величезну інсталяцію - білі легені, які говорять.

Двометровий пам'ятник має нагадувати усім про важливість своєчасних перевірок, аби якомога раніше виявити рак легень. Коли людина підходить до нього, то чує історії хворих, повідомляє ТСН.

Легені простоять у Маріїнському парку до кінця місяця, а потім їх перемістять до одного з парків столиці.

У листопаді відзначають місяць обізнаності про рак легенів.

Щороку рак легень діагностують 13 тисячам українців. Зазвичай рак легень знаходять на 3-4 стадіях. Понад 60% хворих помирають від нього впродовж лише одного року.

До слова, 12 листопада, у Всесвітній день боротьби із пневмонією, Київ долучився до всесвітньої акції Pneumolight.Блакитними вогнями підсвітили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і Парковий пішохідний міст через Дніпро.

Ініціатор цієї акції – Асоціація підтримки хворих на пневмонію та членів їх сімей (NEUMOAI) – намагається привернути увагу суспільства до необхідності об’єднати зусилля у боротьбі із пневмонією, поінформувати містян про це небезпечну хворобу, особливо в нових умовах пандемії коронавірусу.

Цього року також до акції долучилось понад 47 країн світу, де підсвітили понад 200 будівель.