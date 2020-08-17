Учасники зернового ринку і Мінекономіки погодили граничні обсяги експорту пшениці



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Наразі, урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн тонн

Сьогодні, 17 серпня, у Мінекономіки разом з учасниками ринку зерна – аграрними асоціаціями, виробниками, переробниками та експортерами - підписали додаток до зернового Меморандуму і таким чином узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році. Відповідно до додатку, погоджено наступні експортні цифри – 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

«Зерновий меморандум є гарним прикладом вміння домовлятися і приймати збалансовані рішення. На нашу спільну думку, експорт у 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита на цей маркетинговий рік - це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню продовольчу безпеку, і експортні можливості. Крім того, враховуючи коронакризу, в прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на півмільйона тонн – до 1,7 млн тонн», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Крім того, в залежності від погодних умов та кінцевих даних щодо обсягів виробництва пшениці від Держстату, прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті підписантами Меморандуму у 4-му кварталі.

Наразі, урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн тонн.

Зерновий меморандум укладається щороку з 2011 року. Документ передбачає взаємодію учасників ринку зерна, обмін інформацією, здійснення моніторингу зернового ринку.