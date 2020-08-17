Туреччина запроваджує додатковий митний збір для 115 товарів



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З кондитерської продукції, що імпортується до Туреччини, буде стягуватись додаткове мито у розмірі від 15% до 20%

Бізнес-експерти закликають Україну не допустити підняття митних зборів Турецькою Республікою на українську кондитерську продукцію

20 серпня вступає в силу указ президента Туреччини, яким запроваджується додатковий митний збір для 115 товарів, зокрема й для кондитерської продукції. Про це попереджає Європейська бізнес асоціація.

Відповідно до цього указу, з кондитерської продукції, що імпортується до Туреччини, буде стягуватись додаткове мито у розмірі від 15% до 20%, за виключенням продукції з ЄС та країн, з якими у Туреччини підписані угоди про вільну торгівлю. Зокрема, для української цукристої та шоколадної кондитерської продукції додаткове мито складе 20%, для борошняної – 15%.

«На сьогодні доступ до ринку Туреччини для українських виробників кондитерської продукції і так значно ускладнений у зв’язку із застосуванням Туреччиною високих ставок ввізного мита та додаткового тарифу на сільськогосподарську складову (всього збори складають близько 35-45% для кондитерських виробів)», - повідомляють експерти ринку.

Зазначимо, що на український ринок турецька продукція потрапляє на значно кращих умовах. Рівень ставок ввізного мита для імпортних турецьких кондитерських виробів складає від 5 до 15%. Тож рішення турецької влади підвищити митні ставки значно погіршує і без того нерівні для України умови доступу на турецький ринок та створює неконкурентне середовище для українських виробників. Відповідно, впровадження додаткових мит турецькою стороною зробить економічно недоцільним та, фактично, повністю заблокує український кондитерський експорт до Туреччини.

«У зв’язку з цим, Європейська бізнес асоціація закликає відповідальні органи України вжити негайних заходів для недопущення підняття митних зборів Турецькою Республікою на українську кондитерську продукцію», - йдеться в повідомленні.

Указ президента Туреччини Реджепа Ердогана, опублікований у «Офіційному віснику» Туреччини № 31204 від 5 серпня 2020 року доповнює указ Ердогана № 2819 «Про режим імпорту». Указ вступає в силу через 15 днів після його опублікування.