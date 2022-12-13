Угорщина розблокувала надання Україні €18 млрд. ЄС довелося піти на поступки

Євросоюз надасть Угорщині ще €5,8 млрд у вигляді грантів

Вчора, 12 грудня, Угорщина відкликала вето на пакет макрофінансової допомоги для України після того, як Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Будапешта. Про це повідомляють Politico та Bloomberg.

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Як відомо, Євросоюз планував заморозити €7,5 млрд, передбачені для Угорщини бюджетом ЄС через те, що країна відійшла від принципів демократії, та загроз нецільового використання цих грошей.

На знак протесту Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні у розмірі €18 млрд.

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Після цього суму штрафних санкцій для Угорщини знизили до €6,3 млрд в обмін на відмову Будапешта від свого вето. Євросоюз також погодив план видатків Угорщиною на відновлення після пандемії – це ще €5,8 млрд у вигляді грантів, які затримувалися протягом півтора року через проблеми з демократією в Угорщині. Для отримання цих грошей уряду Віктора Орбана доведеться виконати низку законодавчих умов, покликаних зміцнити верховенство закону.

«Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, у тому числі фінансово, скільки буде потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року», – заявив після цього міністр фінансів Чехії Збінек Станджур.

Нагадаємо, посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд.

Угорщина не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу.

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Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі.