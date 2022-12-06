Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд

Йозвяк: «Угорщина блокує надання допомоги України в надії забезпечити власне фінансування»

Влада Угорщини не підтримала виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги Євросоюзу в 2023 році. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозвяк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як і очікувалося – немає схвалення на 18 млрд фінансування для України, коли міністри фінансів ЄС зустрілися в Брюсселі сьогодні», – йдеться в повідомленні.

Йозвяк зазначив, що надання цієї допомоги в надії забезпечити власне фінансування блокує Угорщина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дуже емоційні дебати, в яких всі розкритикували Будапешт, але безрезультатно», – додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відмовилась тренувати українських військових.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

Від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також нещодавно Орбан потрапив спровокував скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.