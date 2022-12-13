ЄС заморозив виплату Угорщині коштів

Будапешт повинен буде впровадити низку законів для розморожування коштів ЄС

Європейська Рада призупинила виплату 6,3 млрд євро Угорщині з бюджету Євросоюзу через порушення принципів верховенства права в країні. Про блокування виплат повідомляється на сайті Європейської Ради.

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«З огляду на те, що заходи з виправлення ситуації, ухвалені Угорщиною, мають значні недоліки, які серйозно ставлять під загрозу їхню адекватність для усунення порушень принципів верховенства права, визначених Комісією, Рада вважає, що наступний ризик для бюджету союзу залишається високим», – сказано в повідомленні Євроради.

Там зазначають, що порушення стосуються державних закупівель, ефективності роботи прокуратури та боротьби з корупцією. Відтак аби захистити фінансові інтереси ЄС, вирішено призупинити виплату.

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Водночас у ЄС визнали, що Угорщина розпочала коригувальні заходи, спрямовані на виправлення ситуації. Проте їх наразі недостатньо для усунення ризиків.

Щоб розморозити кошти, Будапешт повинен буде впровадити низку законів, визначених комісією. Йдеться про завершення 27 антикорупційних реформ і реформ щодо незалежності судової системи.

Нагадаємо, посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд.

Раніше Угорщина не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу в 2023 році.

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Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі.