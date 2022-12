Орбан передумав. Угорщина надасть фінансову допомогу Україні, але є умова

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Про це політик написав у твітері 7 грудня.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.