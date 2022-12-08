Орбан передумав. Угорщина надасть фінансову допомогу Україні, але є умова

Угорщина хоче «переконати держави-члени ЄС у тому, що спільний борг ЄС не є рішенням»

Угорський прем’єр заперечив вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Про це політик написав у твітері 7 грудня.

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1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022

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«Сьогоднішні новини було присвячено тому, що Угорщина наклала вето на фінансову допомогу Україні. Це фейкові новини. Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Жодного вето, жодного шантажу», – повідомив Орбан.

Водночас угорський прем’єр нагадав, що Угорщина хоче «переконати держави-члени ЄС у тому, що спільний борг ЄС не є рішенням».

«Ми уявляємо інше майбутнє для Європи. Побудоване на сильних державах-членах, а не на величезному загальному боргу», – заявив він.

Як відомо, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які дозволили б виділити Україні в 2023 році 18 млрд євро макрофінансової допомоги плюс.

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Проте ЄС продовжуватиме шукати рішення, яке підтримали б всі держави-члени.

«Угорщина проти поправки до фінансового законодавства», – сказав він 6 грудня у Брюсселі у межах відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань.

Угорщина, зокрема, виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одноголосно.

Політичне рішення, яке дозволить виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги, буде знайдено найближчим часом для того, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.