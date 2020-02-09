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    Економіка та фінанси

    Україна домовляється з Польщею про контроль над ввезенням товарів без мита, – Нефьодов

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    У поляків багато шахрайства на своєму боці, коли товари показуються нібито як експорт в Україну - Україна домовляється з Польщею про контроль над ввезенням товарів без мита, – Нефьодов
    У поляків багато шахрайства на своєму боці, коли товари показуються нібито як експорт в Україну

    Багато «експортованих» товарів насправді кордон не перетинають

    Державна митна служба України домовляється з польською митницею про контроль над ввезенням товарів за документами tax free, тобто без ПДВ і мит, розповів в інтерв’ю DT.UA голова ДМС Максим Нефьодов.

    «Хочу сам злітати до Варшави та порушити це питання. Кожна людина, яка перетинає кордон з Польщею, бачить черги «бусиків». Наш аргумент такий: коли ці люди підбивають tax free в Польщі й потім заїжджають до нас, то інформація про tax free дозволила б нам чітко знати, товарів на яку суму везе конкретна машина. І тоді не треба розповідати, що везеться в межах дозволеної суми», – каже Нефьодов.

    За словами головного митника України, у поляків багато шахрайства на своєму боці, коли товари показуються нібито як експорт в Україну, але фактично до неї не доїжджають.

    «Наприклад, поляк відбив tax free, а телевізор забрав собі додому... Але якщо він декларує, що отримав tax free на пару тисяч євро, то полякам також було б цікаво отримати від нас інформацію про ввезення цього товару в Україну», – вважає він.

    Зараз механізм обміну інформацією між митницями різних держав – це велика проблема, каже голова Державної митної служби.

    «Ми працюємо над тим, щоб хоча б напрацювати ефективний обмін інформацією за правоохоронною лінією... Що можна зробити досить швидко, – це обмін фізичної інформацією. Якщо інформація щодо вартості – це величезний виклик, то отримати фізичну інформацію (насамперед про вагу – ред.) реалістично», – зазначає він.

    Україна вже обмінюється такою інформацією з Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, але через велику кількість технічних проблем якість такої інформації низька. Крім того, Україна має намір приєднатися до платформи ЄС для обміну митними даними в єдиному стандарті Seed+.

    Однак поки що обмін інформацією будується виключно на людських відносинах: коли митники по обидва боки кордону дозволяють один одному хоча б подивитися свої бази даних. Хоча використовувати таку інформацію в суді не можна, до того ж це поодинокі випадки.

    Як повідомлялося, в Україні готують закон щодо криміналізації контрабанди.

    Нагадаємо, Нефьодов розповів, як криміналітет «кошмарить» працівників митниці.

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