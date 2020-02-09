«Дай мені любов, бо втратиш мене знов». Опальна Повалій записала пісню для української аудиторії (відео)



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Таїсія Повалій, яка останні роки виступала лише у Росії і записувала лише російськомовну музику, вирішила нагадати про себе піснею «Дай мені любов, бо втратиш мене знов»

Народна артистка Україна, яка вже шість років виступає лише у Росії, вирішила нагадати українцям про себе

Співачка Таїсія Повалій презентувала україномовну пісню та кліп на неї. Артистка, яка останні роки виступала лише у Росії і записувала лише російськомовну музику, несподівано вирішила нагадати про себе україномовній аудиторії. Композиція «Дай мені любов» містить приспів з дуже промовистим натяком «Дай мені любов, бо втратиш мене знов».

Ці слова можна трактувати, як спробу відновити минулу популярність.

Нагадаємо, народна артистка України, соратниця експрезидента Януковича Таїсія Повалій поскаржилася, що була змушена скасувати свої плани провести ювілейний концерт у столиці України. Хотіла провести сольник до 55-річчя, але каже, що боїться за безпеку своїх прихильників у Києві.

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