«Готові до конструктивної роботи»: Путін заговорив про зниження ціни на газ для України



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Путін закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом»

Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу в Україну, причому зі значним зниженням ціни, заявив президент РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів про постачання в Україну газу за значно зниженими цінами, а також про транзит.

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі з прем'єрміністром Угорщини Віктором Орбаном, пише «Риа Новости».

За словами Путіна, Росія готова розпочати «конструктивну роботу» за цими напрямками.

«Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу в Україну, причому зі значним зниженням ціни, на відміну від тієї, за якою споживачі російського газу отримують в Україні цей газ сьогодні», - заявив Путін.

Говорячи про проведений днями в Брюсселі черговий раунд консультацій щодо газу, Путін згадав про оцінку, яку дали дехто з чиновників Єврокомісії.

«Ми знаємо оцінки декого з чиновників Євросоюзу, Єврокомісії з приводу того, як пройшли ці переговори. Наші оцінки розходяться. Ми вважаємо, що вони були конструктивними, причому з усіх сторін», - повідомив він.

Путін також закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язаних з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

«Треба цього абсурду позбутися, обнулити всі вимоги з усіх боків. Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу в Україну. Причому зі значним зниженням ціни - на відміну від тієї, за якою споживачі російського газу отримують (його. - ред.) в Україні сьогодні», - сказав Путін.

«А то, що це російський газ - сумнівів немає. Ніякого реверсу там немає, це помилковий реверс. Але бог з ним, з цим хибним реверсом. Головне, що вигоди України очевидні і для кінцевих споживачів - і для компобуту, для громадян, і для економіки в цілому», - сказав Путін.

Він також назвав «абсурдними» претензії Антимонопольного комітету України до «Газпрому» на $ 7 млрд.

«Питання виключно у сфері спорів арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдних, коли, наприклад, $7 млрд намагаються пред'явити через українські суди за те, що він («Газпром» - ред.) займає монопольне місце на транзитному ринку України. Хоча «Газпром» нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Але це просто абсурд», - додав російський президент.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

«Міжнародна практика знає приклади, коли суперечки підприємств урегульовувалися в досудовому порядку, і ми пропонуємо такий нульовий варіант, який би повністю припинив всі судові позови. Всі позови були б відкликані, і була б підведена риска під всією цією історією», - заявив Міллер.

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.