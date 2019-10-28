«Старі пісні про головне». У «Нафтогазі» прокоментували тристоронню зустріч у Брюсселі



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Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську ГТС з 2020 року

Жодних офіційних пропозицій російська сторона досі не передавала

У НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу. Про це повідомили на офіційній сторінці «Нафтогазу» в Facebook.

«Чергова тристороння зустріч в Брюсселі завершена. Російська сторона поділилася цікавими інтерпретаціями «Старих пісень про головне». Зокрема, там був трек про врегулювання ситуації по рішенням Стокгольмського арбітражу. Ми попросили прислати нам офіційну копію на папері, щоб ми не покладалися на публікації в російських ЗМІ і нічого випадково не наплутали», — зазначили в «Нафтогазі».

Також повідомляється, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона «Нафтогазу» досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.

«Щодо майбутніх відносин у нас спільна позиція з Єврокомісією: новий контракт має бути довгостроковим та на значний обсяг. Він має бути укладений з новим оператором української ГТС, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи «Нафтогаз». Відносини між оператором ГТС України та «Газпромом» мають відповідати вимогам європейського енергетичного законодавства, яке Україна впроваджує як член Енергетичного співтовариства», — додали в «Нафтогазі».

У «Нафтогазі» зазначили, що саме на таких принципах «Газпром» працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі, і перехід на такі правила спростить російській компанії роботу з Україною.

«Ми готові до продовження конструктивних переговорів в тристоронньому форматі наступного місяця — на експертному рівні і на рівні посадовців», — зазначили в «Нафтогазі».

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що чергові консультації щодо газу відбудуться до кінця листопада. Російська преса також повідомила, з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Новака, що «Газпром» готовий обговорити технічну угоду щодо транзиту газу з оператором газотранспортної системи України.

Віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що розчарований сьогоднішнім результатом переговорів.

Раніше повідомлялося, що представники України, ЄС і Росії почали тристоронні консультації щодо газу.

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.

Раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки.



