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    «Нафтогаз» розкрив суть позову проти «Газпрому»

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    Юрій Вітренко розкрив деталі зустрічного позову до &laquo;Газпрому&raquo;&nbsp;в Стокгольмі - «Нафтогаз» розкрив суть позову проти «Газпрому»
    Юрій Вітренко розкрив деталі зустрічного позову до «Газпрому» в Стокгольмі

    «Газпром» знову хоче розглядати питання, яке розглядалося в суді чотири роки, зазначив Вітренко

    НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».

    Про це виконавчий директор Групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Як зазначив Вітренко, «Газпром», по суті, хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом.

    «Російська сторона стверджує, що рішення Стокгольмського арбітражу у транзитній справі, прийняте 28 лютого 2018 року, порушило баланс у контрактних відносинах між Нафтогазом і Газпромом», - розповів Вітренко.

    За його словами, позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що попередній арбітраж 4 роки розглядав це питання і детально розглянув всі аргументи сторін.

    «Стосовно зобов’язання «Газпрому» подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік, Стокгольмський арбітраж визнав, що у контракті чорним по білому написане про таке зобов’язання, і трибунал не погодився з аргументами «Газпрому», що це положення контракту не має застосовуватися», - додав Вітренко.

    «Тому наша позиція в тому числі полягає у тому, що у відповідності з принципом res judicata, це питання взагалі не має повторно розглядатися в арбітражі. У нас в контракті написано, що рішення арбітражу є остаточними і обов’язковими для виконання. Ми не можемо безкінечно судитися по одних і тих же питаннях», - заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз».

    Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

    Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

    28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.

    Нафтогаз України Газпром Стокгольмський арбітраж
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