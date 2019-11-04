«Нафтогаз» розкрив суть позову проти «Газпрому»



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Юрій Вітренко розкрив деталі зустрічного позову до «Газпрому» в Стокгольмі

«Газпром» знову хоче розглядати питання, яке розглядалося в суді чотири роки, зазначив Вітренко

НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».

Про це виконавчий директор Групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, «Газпром», по суті, хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом.

«Російська сторона стверджує, що рішення Стокгольмського арбітражу у транзитній справі, прийняте 28 лютого 2018 року, порушило баланс у контрактних відносинах між Нафтогазом і Газпромом», - розповів Вітренко.

За його словами, позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що попередній арбітраж 4 роки розглядав це питання і детально розглянув всі аргументи сторін.

«Стосовно зобов’язання «Газпрому» подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік, Стокгольмський арбітраж визнав, що у контракті чорним по білому написане про таке зобов’язання, і трибунал не погодився з аргументами «Газпрому», що це положення контракту не має застосовуватися», - додав Вітренко.

«Тому наша позиція в тому числі полягає у тому, що у відповідності з принципом res judicata, це питання взагалі не має повторно розглядатися в арбітражі. У нас в контракті написано, що рішення арбітражу є остаточними і обов’язковими для виконання. Ми не можемо безкінечно судитися по одних і тих же питаннях», - заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз».

Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.