РПЦ намагається спровокувати чергове розділення православ'я — тепер в Греції

Колишній ієрарх Вселенського Патріархату Іоан (Реннето) за розділення довіреної йому Архієпископії, уламок якої він привів до Московської патріархії, отримує подяку

«Війна — це мир». Орвелл. «Розрив — це утвердження єдності». п. Кирилл

Те, що зробив вчора Московський патріарх Кирил, припинивши поминати у Диптиху Предстоятеля Церкви Греції Архієпископа Ієроніма — чергове наочне свідчення глибоко вкоріненої в сучасній Московській патріархії практики нехтування канонами.

Заявляючи, що РПЦ буде спілкуватися лише з тими ієрархами Елладської Церкви, які не матимуть спілкування з ПЦУ, Московська патріархія сподівається спровокувати чергове розділення — тепер в Греції.

Так само, як до цього вона розділила:

Українську Церкву в 1992 р.;

Грузинську Церкву на початку 1990-х, фактично створивши і підтримавши сепаратистські заколоти в Абхазії та Цхінвальському регіоні;

Естонську Апостольстку Православну Церкву, намагаючись утримати над нею владу, насильно привласнену під час радянської окупації;

Церкву в Молдові, намагаючись надалі утримувати так само неканонічно привласнену владу над частиною Румунського Патріархату;

Церкву в Америці, де одночасно і утримує свою пряму юрисдикцію («патріарші парафії»), і «Російську Православну Церкву Закордоном», і визнає Православну Церкву Америки як автокефальну, і визнає юрисдикцію інших Помісних Церков;

все Православ‘я, спробувавши зірвати Святий і Великий Собор на Криті у 2016 р.

Сьогодні ж Московська патріархія приєднала до себе уламок Архієпископії парафій російської традиції у Європі. Виявивши нездатність захопити всю Архієпископію, Москва цілеспрямовано розділила її.

«Війна — це мир». Орвелл

«Розрив — це утвердження єдності». п. Кирилл

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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