РПЦ намагається спровокувати чергове розділення православ'я — тепер в Греції
«Війна — це мир». Орвелл. «Розрив — це утвердження єдності». п. Кирилл
Те, що зробив вчора Московський патріарх Кирил, припинивши поминати у Диптиху Предстоятеля Церкви Греції Архієпископа Ієроніма — чергове наочне свідчення глибоко вкоріненої в сучасній Московській патріархії практики нехтування канонами.
Заявляючи, що РПЦ буде спілкуватися лише з тими ієрархами Елладської Церкви, які не матимуть спілкування з ПЦУ, Московська патріархія сподівається спровокувати чергове розділення — тепер в Греції.
Так само, як до цього вона розділила:
- Українську Церкву в 1992 р.;
- Грузинську Церкву на початку 1990-х, фактично створивши і підтримавши сепаратистські заколоти в Абхазії та Цхінвальському регіоні;
- Естонську Апостольстку Православну Церкву, намагаючись утримати над нею владу, насильно привласнену під час радянської окупації;
- Церкву в Молдові, намагаючись надалі утримувати так само неканонічно привласнену владу над частиною Румунського Патріархату;
- Церкву в Америці, де одночасно і утримує свою пряму юрисдикцію («патріарші парафії»), і «Російську Православну Церкву Закордоном», і визнає Православну Церкву Америки як автокефальну, і визнає юрисдикцію інших Помісних Церков;
- все Православ‘я, спробувавши зірвати Святий і Великий Собор на Криті у 2016 р.
Сьогодні ж Московська патріархія приєднала до себе уламок Архієпископії парафій російської традиції у Європі. Виявивши нездатність захопити всю Архієпископію, Москва цілеспрямовано розділила її.
«Війна — це мир». Орвелл
«Розрив — це утвердження єдності». п. Кирилл
Джерело: блог Єпископа Євстратія