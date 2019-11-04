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    Думки вголос

    РПЦ намагається спровокувати чергове розділення православ'я — тепер в Греції

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    Колишній ієрарх Вселенського Патріархату Іоан (Реннето) за розділення довіреної йому Архієпископії, уламок якої він привів до Московської патріархії, отримує подяку - РПЦ намагається спровокувати чергове розділення православ'я — тепер в Греції
    Колишній ієрарх Вселенського Патріархату Іоан (Реннето) за розділення довіреної йому Архієпископії, уламок якої він привів до Московської патріархії, отримує подяку

    «Війна — це мир». Орвелл. «Розрив — це утвердження єдності». п. Кирилл

    Те, що зробив вчора Московський патріарх Кирил, припинивши поминати у Диптиху Предстоятеля Церкви Греції Архієпископа Ієроніма — чергове наочне свідчення глибоко вкоріненої в сучасній Московській патріархії практики нехтування канонами.

    Заявляючи, що РПЦ буде спілкуватися лише з тими ієрархами Елладської Церкви, які не матимуть спілкування з ПЦУ, Московська патріархія сподівається спровокувати чергове розділення — тепер в Греції.

    Так само, як до цього вона розділила:

    • Українську Церкву в 1992 р.;
    • Грузинську Церкву на початку 1990-х, фактично створивши і підтримавши сепаратистські заколоти в Абхазії та Цхінвальському регіоні;
    • Естонську Апостольстку Православну Церкву, намагаючись утримати над нею владу, насильно привласнену під час радянської окупації;
    • Церкву в Молдові, намагаючись надалі утримувати так само неканонічно привласнену владу над частиною Румунського Патріархату;
    • Церкву в Америці, де одночасно і утримує свою пряму юрисдикцію («патріарші парафії»), і «Російську Православну Церкву Закордоном», і визнає Православну Церкву Америки як автокефальну, і визнає юрисдикцію інших Помісних Церков;
    • все Православ‘я, спробувавши зірвати Святий і Великий Собор на Криті у 2016 р.

    Сьогодні ж Московська патріархія приєднала до себе уламок Архієпископії парафій російської традиції у Європі. Виявивши нездатність захопити всю Архієпископію, Москва цілеспрямовано розділила її.

    «Війна — це мир». Орвелл
    «Розрив — це утвердження єдності». п. Кирилл

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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