Україна готова надати свої сховища для європейського газу

Газові сховища Європи мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року

Наші підземні сховища – найбільші в Європі

Підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону готова Україна. Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

«Україна може зробити (і зробить) потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи...Наші ПСГ (підземні сховища газу, – ред.) – найбільші в Європі, і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим більше, що умови зберігання в Україні – найоптимальніші в Європі», – написав Галущенко.

Міністр нагадав, що газові сховища Європи мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року. Такі правила затвердив раніше Європейський Парламент, а тепер – і Європейська рада.

«Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту», – додав Галущенко.

Нагадаємо, 24 червня Європарламент затвердив новий регламент, який встановив, що обов'язковий мінімальний рівень газу у сховищах має бути забезпечений на рівні 80% до 1 листопада 2022 року. Крім того, держави-члени ЄС та оператори мають прагнути до 85%, у наступні роки метою стане 90%. 27 червня цей регламент затвердила Європейська Рада.

Раніше повідомлялося, що лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на газ із Росії. На цьому наполягає прем'єр Італії Маріо Драгі.