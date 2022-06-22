Українці переплачують за газ: як повернути гроші

Споживачі газу мають право на повернення переплати у зв'язку зі зміною постачальника

Через те, що місцеві облгази не можуть виконувати свої функції, споживачів у 15 областях України переводять до постачальника «останньої надії», яким є «Нафтогаз». Люди, які помилково сплатили за газ попереднім постачальникам, мають право на повернення цих коштів. Про це повідомили у консультаційному центрі «ГазПравда».

Є випадки, коли споживачі помилково надсилають більше грошей, ніж потрібно, для оплати послуг. У такому випадку можна повернути гроші за заявою, або ж їх вирахують із суми наступної платіжки. Але дуже частими стали випадки, коли після зміни постачальника газу люди пересилають гроші не на ті рахунки.

«Надходять скарги, що люди отримували як електронні, так і паперові платіжки вже після 20 червня – тобто після повідомлення «Нафтогазу» про зміну постачальника для 8,8 млн споживачів. Проте, не розібравшись у ситуації, чимало людей таки сплатили травневі платіжки за ненадані послуги від попередніх газзбутів», – йдеться у повідомленні.

Експерти кажуть, що коли змінюється постачальник газу, плата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Крім того, її не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу. Але гроші повернути можна. Для цього треба звернутися до попереднього постачальника газу із заявою. У неї немає затвердженої форми, головне, аби в тексті був вказаний номер особового рахунку.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника, або ж електронним листом на офіційну електронну адресу. Після цього переплачену суму повернуть споживачеві.

Разом із заявою подати потрібно такі документи:

копія паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

копія ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідка з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з «Приват24»);

копія квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата;

усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис «згідно з оригіналом», дату та підпис.

Додамо, через велику кількість нових клієнтів, формування рахунків за травень у «Нафтогазі» затрималося. Через це платіжки будуть приходити пізніше. В особистому кабінеті на сайті my.gas.ua та у чатботах компанії в соцмережах вони будуть доступні після 20 червня. Друковані платіжки надійдуть після 25 червня – їх доставить «Укрпошта», але лише в областях, де немає активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.

Кабмін запровадив фіксовану ціну для постачання від «Нафтогазу» операторам газорозподільних систем. Як повідомлялося, тарифи для населення на комунальні послуги залишаться на рівні 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів схвалив постанову «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану».