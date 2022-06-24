Хорватія постачатиме в Україну паливо та зріджений газ

Заступник міністра енергетики Микола Колісник поїхав з робочим візитом до Хорватії

Україна та Хорватія обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки

Міністерство енергетики України домовилось з хорватською стороною про співпрацю у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального – є запорукою незалежності країни та гарантією отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників. Ми маємо підтримку у цьому питанні з боку наших хорватських колег», – зазначив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Таких домовленостей було досягнуто у ході робочого візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії. У рамках візиту заступник міністра енергетики України провів зустрічі, зокрема з державним секретарем Міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою правління компанії Jadranski naftovod Стєпаном Аданичем та головою правління компанії INA Сандором Фасімоном.

«На зустрічах також обговорилися питання зміцнення енергетичної безпеки, співпраця у забезпеченні належного функціонування українського енергетичного сектору в умовах війни, а також можливості транзиту газу з хорватського СПГ-терміналу», – повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Україні не працює вся нафтопереробна галузь через цілеспрямовані ворожі ракетні обстріли.