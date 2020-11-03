Україна – єдина країна світу, де депутати намагаються скасувати «зелені» тарифи, – юрист

«Навіть саме звернення депутатів до КСУ за висновком щодо конституційності «зелених» тарифів вже негативно вплинуло на енергоринок»

Жодна країна в світі не піддає сумніву законність «зелених» тарифів, визнання їх неконституційними в Україні стане катастрофою для інвестиційного іміджу країни. Про це заявив юридичний радник компанії Арцінгер Ярослав Чекер.

«Це буде катастрофою для інвестиційного іміджу і з точки зору арбітражів, і з точки зору інвестклімату України, як для міжнародних гравців, так і для українських інвесторів… Не знайшов в світі, щоб таке було і комусь в голову прийшло розглядати чи конституційний зелений тариф чи ні», – сказав Чекер.

За його словами, навіть саме звернення депутатів до Конституційного Суду за висновком щодо конституційності «зелених» тарифів вже негативно вплинуло на енергоринок та майже зупинило надходження інвестицій в країну.

«Саме існування подання воно вже негативно вплинуло на ринок, оскільки це правова невизначеність. Звичайно вже інвестори не спішать інвестувати в ті ж проекти, хоча зараз вже регуляторне середовище в принципі дозволяло би в певні проекти інвестувати. Але наявність такого конституційного подання і провадження робить таку інвестицію ризиковою», - пояснив Чекер.

Юрист також зазначив, що з цієї ж причини банківський сектор також з обережністю почав ставитись до кредитування проектів з розвитку «зеленої» енергетики в Україні.

Раніше член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко заявив, що скасування Конституційним судом «зелених» тарифів вдарить по 25 тисячам українців, які поставили сонячні електростанції на даху, та по близько 400 дрібних бізнесменів.

Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, які входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи.

Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників «зеленої» електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

На думку доктора юридичних наук, професора Ужгородського національного університету, радника голови Конституційного Суду України (2008–2010) Михайла Савчина, парламент України мав повноваження на введення «зелених» тарифів, які зараз намагаються оскаржити в Конституційному Суді.