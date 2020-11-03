Конституційний суд сьогодні розгляне мовний закон

Початок закритої частини пленарного засідання Великої палати Конституційного суду заплановане на 10:00

У вівторок 3 листопада Конституційний суд України планує у закритому режимі продовжити розгляд питання конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це йдеться у порядку денному засідань КСУ, що розміщений на сайті суду.

«Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (закрита частина пленарного засідання)», - зазначається у порядку денному суду.

Початок закритої частини пленарного засідання Великої палати Конституційного суду заплановане на 10:00.

21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

7 липня 2020 року Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Один із авторів подання, народний депутат 7-8 скликань від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений із порушенням процедури, а також дискримінує нацменшини.

Автори конституційного подання вказують, що тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій нібито порушив процедуру розгляду законопроєкту.

Окрім цього, у матеріалах подання йдеться, що під час ухвалення закону про мову нібито було порушено вимоги особистого голосування народних депутатів. Зокрема, закон ухвалили за підтримки 278 народних депутатів, але серед тих, хто проголосував, 22 народні депутати не були зареєстровані того дня під час письмової реєстрації у Верховній Раді (голосували тільки їхні картки).

До слова, напередодні сайт «24 каналу» розмістив публікацію про те, що КСУ вже скасуваав закон про мову. Згодом у ЗМІ пояснили, що ця новина, датована 3 листопадом, була розміщена помилково.

Своєю чергою Конституційний суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

Також зазначимо, що в Україні виникла конституційна криза після того, як 27 жовтня Конституційний Суд на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.