Антикорупційний суд закрив першу справу про недостовірне декларування

ВАКС закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов'язану з недостовірним декларуванням. Обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України», – сказано в ньому.

На момент ухвалення КС зазначеного рішення в суді перебувало 17 кримінальних проваджень щодо недостовірного декларування.

За даними Центру протидії корупції, ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

За підсумками кампанії е-декларування у 2016 році тодішній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль був єдиним з усіх керівників областей, хто не оприлюднив своєї електронної декларації.

Служба безпеки України заявила, що Бриль є чинним співробітником спецслужби, тому його звіт про доходи засекречений.

Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування 28 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос повідомила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

За словами очільника НАБУ Артема Ситника, у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

31 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7 заявив, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті не без зовнішнього втручання.



