Політична криза в Україні спровокована низкою рішень КСУ, – Єрмак

Єрмак вважає, криза спровокована «ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп»

Жодних «відкатів» у вчорашній день і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути.

Класична політична криза в Україні спровокована низкою рішень Конституційного суду.

Про це заявив у Facebook глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також вважає, криза спровокована «ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп».

«Так, ситуація складна і потребує жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи – основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти та вирішувати суспільні розбіжності», – заявив Єрмак.

За його словами, «неочевидним позитивним наслідком« кризи є те, що навколо захисту антикорупційної системи поки що об'єдналися всі антикорупційні органи.

«Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційній парадигмі. Саме це президент чітко визначив у своєму зверненні до західних еліт у статті для Financial Times. Україна завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце займає нульова терпимість до будь–яких проявів номенклатурної корупції», – заявив глава ОПУ.

Як повідомлялося, Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» 2 листопада обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.