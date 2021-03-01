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    Економіка та фінанси

    Україна має запровадити санкції проти «Інтерпайпу» та інших імпортерів російського струму, – нардеп

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    Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - Україна має запровадити санкції проти «Інтерпайпу» та інших імпортерів російського струму, – нардеп
    Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

    Буймістер планує направити до РНБО повний перелік імпортерів російського струму

    Під санкції Ради нацбезпеки та оборони повинні потрапити всі імпортери електричної енергії з Росії і Білорусі, в тому числі трубно-колісна компанія «Інтерпайп».

    Про це повідомила народний депутат («Слуга Народу») Людмила Буймістер.

    «Серед імпортерів російського струму є, на жаль, і великі промислові компанії, як приклад «Інтерпайп». Наголошую, що РНБО має заборонити імпорт струму з Росії і у випадку крайньої необхідності, запровадити санкції проти компаній, які закуповують струм у «ІнтерРАО» і «Бєленерго», - повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    Вона наголосила, що планує направити до РНБО повний перелік імпортерів російського струму з вказанням суми коштів, перерахованих ними компаніям «ІнтерРАО» і «Бєленерго».

    «За перші 2 місяці 2021 року Україна заплатила Росії й Білорусі 871 млн гривень з імпорт електроенергії. На початку березня обсяг поставок зменшився, однак і ми і надалі продовжуємо фінансувати країну-агресора», - додала нардеп.

    Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.

    Теги: Росія РНБО санкції струм Віктор Пінчук
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