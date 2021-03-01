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    Думки вголос

    «Кухар Путіна» Пригожин коштує стільки ж, як і бульдог Леді Гаги

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    Пригожин відомий як &laquo;кухар Путіна&raquo;, оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети - «Кухар Путіна» Пригожин коштує стільки ж, як і бульдог Леді Гаги
    Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети

    Мисливці з ФБР вже приготували для Пригожина надійну клітку

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    Скунс по цене бульдога

    ФБР оценил шкуру Пригожина в 250 000 долларов. А Леди Гага своих двух бульдогов – в 500 000. Таким образом Пригожин идет в США по цене одного бульдога.

    Преданные псы Леди Гаги и Путина стоят одинаково. Несправедливо. Бульдог – красивое и полезное животное, Пригожин - опасный для окружающих хищник, смесь ядовитой гадюки и зловонного скунса, распространяющий вонь троллей в сети и смерть в агрессивных войнах.

    Леди Гаге собак вернули, а Пригожин пока на московских улицах лает и на кремлевской помойке кормится. Однако охотники из ФБР уже приготовили ему надёжную клетку. Стоит «повару» только куда-нибудь из России рыпнуться, ловушка-то и захлопнется.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Путін путінський режим ФБР
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