Мисливці з ФБР вже приготували для Пригожина надійну клітку

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Скунс по цене бульдога

ФБР оценил шкуру Пригожина в 250 000 долларов. А Леди Гага своих двух бульдогов – в 500 000. Таким образом Пригожин идет в США по цене одного бульдога.

Преданные псы Леди Гаги и Путина стоят одинаково. Несправедливо. Бульдог – красивое и полезное животное, Пригожин - опасный для окружающих хищник, смесь ядовитой гадюки и зловонного скунса, распространяющий вонь троллей в сети и смерть в агрессивных войнах.

Леди Гаге собак вернули, а Пригожин пока на московских улицах лает и на кремлевской помойке кормится. Однако охотники из ФБР уже приготовили ему надёжную клетку. Стоит «повару» только куда-нибудь из России рыпнуться, ловушка-то и захлопнется.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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