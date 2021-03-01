На все воля Божа. Оксана Марченко розказала про свої президентські амбіції

Марченко себе та одіозного Віктора Медведчука називає «майбутнім України»

Телеведуча-мільярдерка та дружина одіозного політика Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка нещодавно вступила до партії «Опозиційна платформа – За життя», розповіла про свої політичні плани в інтерв’ю виданню «Страна».

За словами Марченко, ОПЗЖ допоможе побудувати «успішну Україну». Водночас вона не планує створювати нову політичну партію.

На питання, чи збиратиметься Марченко йти в президенти України, вона не заперечила, а відповіла коротко: «На все воля Божа».

Раніше Сергій Лещенко розповів, що Марченко може стати конкурентом народного депутата та співголови партії ОПЗЖ Юрія Бойка на майбутніх виборах президента від проросійських сил. «Через свою сітку балакучих голів Медведчук уже почав розганяти тезу, що Марченко піде на вибори президента», – повідомив Лещенко.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.

Кума Володимира Путіна презентувала новий трейлер свого авторського проєкту «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Також Марченко розказала, хто носить її на руках.