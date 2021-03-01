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    Сім років війни. СБУ відкрила майже 23 тис. проваджень за злочини РФ проти України

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    1 березня 2014 року Росія дозволила ввести свої війська на територію України - Сім років війни. СБУ відкрила майже 23 тис. проваджень за злочини РФ проти України

    1 березня 2014 року Росія дозволила ввести свої війська на територію України

    Фото з відкритих джерел

    Служба безпеки України понад сім років документує протиправні дії Росії

    Слідчі Служби безпеки України відкрили понад 22,7 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час анексії Автономної Республіки Крим та у районі проведення АТО/ООС.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Служба безпеки України понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації.

    Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання збройних сил РФ на території України.

    1 березня народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович опублікував карту України без Криму.

    Контррозвідники СБУ перед усіма дипломатичними установами Росії, що знаходяться на території України 23 лютого встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.

    26 лютого в Україні відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. У звʼязку з цим президент Володимир Зеленський підписав указ щодо організації та запуску «Кримської платформи», а також заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.

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    Теги: Крим Росія Донбас СБУ кримінал
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