Сім років війни. СБУ відкрила майже 23 тис. проваджень за злочини РФ проти України

1 березня 2014 року Росія дозволила ввести свої війська на територію України

Служба безпеки України понад сім років документує протиправні дії Росії

Слідчі Служби безпеки України відкрили понад 22,7 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час анексії Автономної Республіки Крим та у районі проведення АТО/ООС.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки України понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання збройних сил РФ на території України.

1 березня народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович опублікував карту України без Криму.

Контррозвідники СБУ перед усіма дипломатичними установами Росії, що знаходяться на території України 23 лютого встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.

26 лютого в Україні відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. У звʼязку з цим президент Володимир Зеленський підписав указ щодо організації та запуску «Кримської платформи», а також заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.