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Україна може дозволити транзит російського аміаку: що хоче отримати натомість

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна може дозволити транзит російського аміаку: що хоче отримати натомість
Росія до повномасштабної війни експортувала 4,4 млн тонн аміаку на рік – 20% світових морських перевезень
фото ілюстративне

Київ хоче розширити Чорноморську зернову ініціативу

Україна готова розглянути можливісь транзиту російського аміаку через свою територію для експорту. Але висуває зустрічні умови. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в українському уряді.

Натомість Україна хоче розширити перелік своїх товарів та портів, які будуть включені в угоду.

«Ми говоримо наступне – якщо вона (угода – «Главком») включає аміакопровід, то Україна має отримати якісь додаткові речі, які слугуватимуть нашим національним інтересам. Це розширення географії угоди та списку товарів (для експорту коридором). Тоді це могло б слугувати інтересам нашої країни», – цитує співрозмовника Reuters.

Джерело в уряді повідомило, що в тексті по продовженню зернової угоди, узгодженому в середу, не згадується трубопровід Тольятті-Одеса та транзит аміаку, і буде потрібна додаткова угода.

Зазначається, що раніше Росія експортувала 4,4 млн тонн аміаку на рік – 20% світових морських перевезень до того, як у лютому минулого року вторглася в Україну. Трубопровід Тольятті-Одеса розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.

Нагадаємо, 17 травня угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці.

Теги: транзит Україна росія зерно

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