Україна може дозволити транзит російського аміаку: що хоче отримати натомість

Росія до повномасштабної війни експортувала 4,4 млн тонн аміаку на рік – 20% світових морських перевезень

Київ хоче розширити Чорноморську зернову ініціативу

Україна готова розглянути можливісь транзиту російського аміаку через свою територію для експорту. Але висуває зустрічні умови. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в українському уряді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість Україна хоче розширити перелік своїх товарів та портів, які будуть включені в угоду.

«Ми говоримо наступне – якщо вона (угода – «Главком») включає аміакопровід, то Україна має отримати якісь додаткові речі, які слугуватимуть нашим національним інтересам. Це розширення географії угоди та списку товарів (для експорту коридором). Тоді це могло б слугувати інтересам нашої країни», – цитує співрозмовника Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джерело в уряді повідомило, що в тексті по продовженню зернової угоди, узгодженому в середу, не згадується трубопровід Тольятті-Одеса та транзит аміаку, і буде потрібна додаткова угода.

Зазначається, що раніше Росія експортувала 4,4 млн тонн аміаку на рік – 20% світових морських перевезень до того, як у лютому минулого року вторглася в Україну. Трубопровід Тольятті-Одеса розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.

Нагадаємо, 17 травня угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці.