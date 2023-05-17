Зернова угода. Судна зможуть заходити у Миколаївський порт та «Ольвію»

Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці

Турецькі судна у рамках експортної «зернової угоди» зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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«Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це», – написав він.

Спеціалізований морський порт «Ольвія» – морський порт, розміщений на лівому березі Бузького лиману за 25 км від Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на два місяці.

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Нагадаємо, з російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них («Одеса», «Чорноморськ», «Південний») вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди.

У березні угоду продовжили й тепер термін її дії закінчується. Минулого тижня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди та зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту в рамках угоди зупинилася задовго до закінчення її терміну дії.

До слова, сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.