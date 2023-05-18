Зернова ініціатива не передбачає виконання вимог РФ – посол

Продовження зернової угоди не передбачає задоволення будь-яких потреб РФ

У зерновій угоді не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Укрінформ.

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«У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз «причепити», – це питання, повʼязані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії», – розповів дипломат.

Політик також додав, що ООН підписувала угоду з РФ і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань.

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«Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі», – підкреслив Боднар.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

Раніше Bloomberg із посиланням на турецьких чиновників написав, що зернова угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із трьох ключових портів через Чорне море, буде продовжена.

До слова, турецькі судна у рамках експортної «зернової угоди» зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.