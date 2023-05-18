Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зернова ініціатива не передбачає виконання вимог РФ – посол

glavcom.ua
Зернова ініціатива не передбачає виконання вимог РФ – посол
Боднар: «Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки»
фото з відкритих джерел

Продовження зернової угоди не передбачає задоволення будь-яких потреб РФ

У зерновій угоді не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Укрінформ.

«У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз «причепити», – це питання, повʼязані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії», – розповів дипломат.

Політик також додав, що ООН підписувала угоду з РФ і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань.

«Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі», – підкреслив Боднар.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

Раніше Bloomberg із посиланням на турецьких чиновників написав, що зернова угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із трьох ключових портів через Чорне море, буде продовжена.

До слова, турецькі судна у рамках експортної «зернової угоди» зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Теги: росія зерно Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступник Путіна діятиме так само, як і нинішній диктатор РФ
Росія не зміниться. Маємо знищити ворога ще й економічно
3 травня, 14:55
Петро Порошенко
Блокування експорту українського зерна. Порошенко запропонував вирішення
18 квiтня, 19:53
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
18 квiтня, 17:27
Джашарбек Узденов помер після тривалої хвороби
У Росії помер другий за день депутат Держдуми від провладної партії
23 квiтня, 19:36
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
3 травня, 00:49
Аеродром розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
3 травня, 10:11
Наслідки ракетної атаки на Торецьк на Донеччині
Окупанти вдарили по Торецьку: є поранені (фото)
11 травня, 16:46
Розвідка пояснила, для чого росіяни проводять «евакуацію» на Запоріжжі
Розвідка пояснила, для чого росіяни проводять «евакуацію» на Запоріжжі
15 травня, 10:04
Ширина смуги прориву ЗСУ склала 2 км, а глибина – 700м
Плацдарм для подальшого контрнаступу. ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті
Сьогодні, 16:45

Політика

Зернова ініціатива не передбачає виконання вимог РФ – посол
Зернова ініціатива не передбачає виконання вимог РФ – посол
Сварка між українськими послами: Макеєв відповів Мельнику
Сварка між українськими послами: Макеєв відповів Мельнику
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва
Корупція у Запорізькій області. Топчиновник розпізнав себе на фото ДБР і пожалівся до суду
Корупція у Запорізькій області. Топчиновник розпізнав себе на фото ДБР і пожалівся до суду
Суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій
Суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій
Візит спецпредставника Китаю: Банкова повідомила деталі зустрічі
Візит спецпредставника Китаю: Банкова повідомила деталі зустрічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
В Кремлі свято
42K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
31K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
24K
У Києві чути вибухи, працює ППО
15K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
15K
Росіяни атакували Вінниччину і Хмельниччину (оновлено)

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту