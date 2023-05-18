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Рефат Чубаров назвав зерновий коридор голкою, на яку підсаджують Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рефат Чубаров назвав зерновий коридор голкою, на яку підсаджують Україну
Рефат Чубаров розповів про роль президента Туреччини у питанні зернового коридору
фото з відкритих джерел

Глава Меджлісу кримськотатарського народу: «Відновлення повноцінної роботи портів можливе за перемоги України. От про це потрібно говорити»

«Зерновий коридор» є тимчасовим рішеням, яке тільки затягує проблему для України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Пошук тимчасових рішень у питаннях, які у цілому не вирішуються – це затягування їхнього вирішення. «Зерновий коридор» – це тимчасове рішення. Це голка, на яку ми підсідаємо. Цей коридор можна порівняти з російським газом чи нафтою, які чи то дешеві, чи просто у великих обсягах, що приваблює його покупців», – висловив свою думку глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Але, так чи інакше, це означає для України певну залежність.  «Відновлення повноцінної роботи портів, а не якогось одного, буде можливе за перемоги України. От про це потрібно говорити», – рекомендує він.

За  словами Чубарова, вирішення питання вивезення зерна, використання чорноморських портів, зокрема Одеси, є питаннями, якими особливо опікується нинішній президент Реджеп Ердоган, і він може вирішити такі важкі питання.

«Можливо, окрім економічних аспектів, це пов’язано з його амбіціями. Бо показує, що під час війни він може розв’язувати такі складні ситуації, як ми маємо зараз із зерном. Можу погодитися із тим, що утворення, функціонування цього коридору відбувається завдяки наполегливості Ердогана», – припускає Рефат Чубаров.

Глава Меджлісу також вважає, що Путін, коли іде назустріч з тактичних міркувань із політиком, який йому потрібен, ніколи не піде на компроміси, якщо вони вимагатимуть від нього, щоби він поступився своїми цілями. Тому все це («зерновий коридор») матиме тимчасовий характер.

Нагадаємо, турецькі судна у рамках експортної «зернової угоди» зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. «Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це», – написав він.

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Теги: Рефат Чубаров путін Миколаїв президент звільнення

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