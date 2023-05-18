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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

«Зернова угода». Туреччина міцно тримає Росію за економічний хвіст

glavcom.ua
Відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія, що дещо розширює вузьке горло морської торгівлі
фото з відкритих джерел

Дружба з Росією скоро взагалі може стати дуже невигідною

Як ми прогнозували раніше, турецька сторона оголосила про продовження на два місяці роботи «зернового коридору». Притому, інформацію «близьких до переговорів джерел» підтвердив турецький президент Ердоган. Більше того, відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія, що дещо розширює вузьке горло морської торгівлі. Для України це рішення критично важливе – а Туреччина знов продемонструвала, що міцно тримає Росію за економічний хвіст.

Утім, москва теж поки вміє висмикувати за хвости залежних від себе. Так Угорщина знов гальмує виділення допомоги Україні. Міністр закордонних справ Сіярто заявив, що Угорщина має намір блокувати наступні транші військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій ЄС щодо Росії, доки OTP Bank не буде виключений з українського списку спонсорів війни.

Однак, як сказав держсекретар США Блінкен сенатору Грему, «ніколи не кажи ніколи». Кілька високопоставлених дипломатів повідомили журналістам, що у ЄС знайдуть спосіб подолати вето Угорщини на черговий пакет допомоги Україні та 11-й пакет санкцій проти росії.

Пам'ятаємо: цьому вже були прецеденти. Наприкінці 2022 року ЄС обійшов заперечення Угорщини щодо надання Україні фінансової допомоги. А у квітні 2023 року НАТО фактично проігнорувало угорські заперечення щодо проведення комісії Україна-НАТО.

Угорці надто залежать від ЄС, аби підігравати росіянам безкінечно. Президент Угорщини Каталін Новак навіть засудила «божевільне рішення Росії напасти на Україну» і наголосила на необхідності покарання усіх причетних до воєнних злочинів в Україні.

Затримка з рішенням про допомогу може навіть привести до збільшення цієї допомоги. Reuters повідомляє, що шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував державам-членам збільшити обсяг Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога Україні, на ще 3,5 мільярда євро. Досі цей фонд уже виділив на військову допомогу Україні близько 4,6 мільярдів євро.

Дружба з Росією скоро взагалі може стати дуже невигідною. Жозеп Боррель у інтерв'ю Financial Times заявив, що жорсткі заходи слід запровадити проти Індії – за перепродаж нею російської нафти до Європи у вигляді очищеного палива, зокрема дизельного.

Це означає, що перехідний період для європейських економік, аби вони призвичаїлися до життя без росії, уже закінчується. І провідні країни світу готуються карати усіх, хто намагатиметься отримати вигоду від підтримки російського терориста. Про конкретику, найпевніше, ітиметься днями на саміті G7 у японській Хіросімі.

І далі ж буде!

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зерно Москва Україна Миколаїв міністр Туреччина президент

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