Україна очолила рейтинг країн за кількістю власників криптовалют

В Україні живе понад 5,5 млн власників криптовалюти

Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти. Рейтинг склала платіжна платформа Triple А, повідомляє Процес.

За оцінками платформи, в Україні живе понад 5,5 млн власників криптовалюти. І хоча в абсолютному вимірі це менше, ніж в Індії, Росії, США або Нігерії, за відсотком населення, що володіє цифровими активами, Україна посіла перше місце з 12,73% населення.

У Triple A відзначають, що з липня 2019 по червень 2020 українські користувачі надіслали $8,2 млрд у криптовалюті та отримали криптовалюту на $8 млрд.

Другий рядок у рейтингу зайняла Росія з 17,3 млн власників криптовалют (11,91% від загального населення).

У першу п’ятірку також увійшли Венесуела (2,9 млн або 10,34%), Кенія (4,5 млн або 8,52%) і США (27,4 млн або 8,31%).

Загальна ж кількість власників криптовалюти у світі, за оцінкою Triple A, становить більш за 100 млн, або близько 3,9% населення Землі. Платформа стверджує, що 18 000 бізнесів вже використовують криптовалюту як платіжний засіб.