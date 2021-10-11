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    Економіка та фінанси

    На Южно-Українській АЕС будуть майнити біткоїни: що відомо

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    У 2019 році посадові особи Южно-Української АЕС займалися майнінгом криптовалюти прямо на режимному об'єкті - На Южно-Українській АЕС будуть майнити біткоїни: що відомо
    У 2019 році посадові особи Южно-Української АЕС займалися майнінгом криптовалюти прямо на режимному об'єкті
    Фото з відкритих джерел

    У 2019 році Южно-Українська АЕС потрапила у скандал через майнінг криптовалют

    В Южноукраїнську відбулась презентація проекту «Цифрова енергетична станція», що передбачає майнінг криптовалют на потужностях Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС), повідомляє пресслужба станції.

    Реалізацією проекту займається компанія Hotmine та ЮУАЕС.

    «Стратегія реалізації проекту передбачає будівництво пілотної цифровий енергетичної станції (ЦЕС) потужністю 1 МВт з наступним її нарощуванням до 100 МВт. ЦЕЗ являтиме собою кілька морських контейнерів, в яких розмістять цифрові трансформатори», – йдеться в пресрелізі.

    Керівництво ЮУАЕС зазначає, що проект ЦЕС дозволить використовувати надлишкову електроенергію станції, а також принесе економічну вигоду регіону – будуть створені нові робочі місця, економіка і цифрова інфраструктура отримає поштовх до розвитку.

    Для будівництва ЦЕС ініціатор пропонує створити свого роду кооператив. Стати його членом зможе будь-який громадянин України, придбавши акції.

    «Ми проєктуємо цифрові трансформатори, програмуємо і розробляємо блокчейни, тому усе, що потрібно з нашого боку ми надамо. Від атомної станції такому підприємству потрібна потужність, від «Укренерго» - відповідний тариф на електроенергію, від того, у кого є земля, – площа, той у кого є гроші, може посприяти фінансово. Усі ці активи ми об’єднаємо і разом отримаємо прибуток», - пояснив принцип організації децентралізованої ЦЕС Олесь Слободенюк.

    Нагадаємо, у 2019 СБУ виявила в режимних приміщеннях Южно-Української атомної електростанції комп'ютерну техніку, яку використовували для майнінгу криптовалют.

    Теги: економіка гроші АЕС скандал Біткоїн Укренерго
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    На Южно-Українській АЕС будуть майнити біткоїни: що відомо