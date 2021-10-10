Ізраїль назвав п'ять країн, звідки найбільше виїжджають євреї

З початку 2021 року в Ізраїль репатріювалися близько 20360 осіб із усього світу

Незважаючи на четверту хвилю коронавирусу, репатріація до Ізраїлю тільки збільшилася. З початку 2021 року до країни прибуло на 31% більше євреїв, ніж роком раніше. Більше половини з них – молодше 35 років. Такі дані публікує Міністерство репатріації та інтеграції напередодні Дня репатріантів, який відзначають цього тижня як офіційне державне свято, пишуть «Вести».

З початку 2021 року в Ізраїль репатріювалися близько 20360 осіб із усього світу. Для порівняння, за аналогічний період 2020 року кількість нових громадян склала 15598 чоловік. Подібних показників вдалося досягти всупереч позиції Міністерства охорони здоров’я, яке вимагало заборонити в'їзд в Ізраїль у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Репатріація в Ізраїль продовжилася завдяки спеціальному плану, розробленому Міністерством репатріації та інтеграції спільно з Єврейським агентством. План виконували, незважаючи на карантинні обмеження в різних країнах і скасування авіарейсів.

Найбільше число репатріантів прибули з Росії, США, Франції, України та Ефіопії.

17,3% нових репатріантів – представники професій у сфері послуг і торгівлі, 5,2% – фахівці технічних та інженерних спеціальностей, 4,2% – медпрацівники, 3,6% – юристи і бухгалтери, 2,7% – освітяни .

Цікаво, що містом, який прийняв у 2021 році найбільше число нових репатріантів, став Єрусалим. Його вибрали для проживання 2180 осіб.

Йому лише трохи поступається Тель-Авів, що став домівкою для 2122 репатріантів.

У Нетанії оселився 2031 репатріант, Хайфу вибрали 1410 нових громадян країни, а Ашдод – 744 нових репатріанта.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження, проведеного демографом Єврейського університету в Єрусалимі, професором Серджіо Делла Пергола, наразі в Україні проживає 43 тис. євреїв.

Раніше Володимир Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю скандальний проєкт у Бабиному Яру.

Українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року відкрили за російським проєктом поминальну синагогу в Бабиному Яру.

Нагадаємо, єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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