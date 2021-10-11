У США відновили візову лотерею Green Card
Конгрес США надав дозвіл на видачу 55 тис. «зелених карток» на 2023 рік для іммігрантів з усього світу
Американський уряд поновив розіграш візової лотереї Green Card. Про це повідомляє «Голос Америки».
Конгрес США надав дозвіл на видачу 55 тис. «зелених карток» на 2023 рік для іммігрантів з усього світу. При цьому, право на отримання візи у лотереї не переноситься на наступний рік.
Весь процес має бути завершений протягом року від його початку.
У 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про низку заходів, які заборонили людям з країн з переважно мусульманським населенням прибувати до США. Американські консульства по всьому світу були закриті на тлі пандемії коронавірусу.
Згодом адміністрація Трампа оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту економіки США.
У результаті тисячі переможців візової лотереї втратили можливість прибути до США.
Нагадаємо, що після інавгурації Байден підписав низку «сміливих» виконавчих указів, зокрема щодо повернення США у ВООЗ; зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою; скасування введених колишнім президентом Дональдом Трампом обмежень на в'їзд з ряду мусульманських країн; а також щодо припинення будівництва нафтопроводу Keystone XL на кордоні з Канадою.
Як повідомлялося, у США 545 дітей залишилися без батьків через політику розділення мігрантських родин Дональда Трампа.