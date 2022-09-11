Україна отримає транш ЄС розміром 3 млрд євро в жовтні

Для швидкого відновлення України потрібна сума близько $17 млрд

Європейський союз має надати Україні транш на 3 млрд євро в жовтні 2022 року. Це остання частина обіцяної допомоги розміром 8 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Шмигаль розповів, що з Європейською комісією постійно обговорюється внесок ЄС в підтримку України.

«Ми зараз буквально до кінця цього місяця очікуємо 5 млрд євро макрофінансової допомоги, це кредит. І також друга частина цього 8 млрд траншу – 3 млрд євро в жовтні, які будуть надані Україні у вигляді грантової підтримки», – зазначив Шмигаль.

За його словами, для швидкого відновлення потрібна сума близько $17 млрд. Прем'єр також підкреслив, що українська сторона звітує за кожен витрачений долар і євро. Але на сьогодні загальний збиток від російського вторгнення оцінюється в $340 млрд.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що до 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.