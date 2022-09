Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що до 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це Урсула фон дер Ляйєн написала у Twitter, коментуючи зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ситуація в Україні все ще потребує постійної підтримки.

«Ситуація на місцях в Україні, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Окрім 10 мільярдів євро, які ми вже надали, цього тижня ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги. ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно», – написала вона.

