Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Президентка Єврокомісії зазначила, що ситуація в Україні все ще потребує постійної підтримки

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що до 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це Урсула фон дер Ляйєн написала у Twitter, коментуючи зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ситуація в Україні все ще потребує постійної підтримки.

«Ситуація на місцях в Україні, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Окрім 10 мільярдів євро, які ми вже надали, цього тижня ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги. ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно», – написала вона.

The situation on the ground in 🇺🇦 still requires our unabated support.



On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.



The EU will be by Ukraine’s side, for as long as it takes. pic.twitter.com/G4PAwSwDrQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Європейська комісія зможе запропонувати Україні ряд програм, які поєднуватимуть інвестиції та необхідні реформи. У зв’язку з цим президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запустити платформу відновлення України.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.