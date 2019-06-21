Україна отримала 1 млрд євро від продажу облігацій



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Єврооблігації придбали інвестори з США, Британії та Німеччини

Україна отримала 1 млрд євро від розміщення облігацій зовнішньої державної позики, так званих єврооблігацій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Україна отримала 1 млрд євро із дохідністю 6,75% та строком погашення до 20 червня 2026 року.

Єврооблігації були придбані інвесторами зі Сполучених Штатів Америки (32%), Британії (27%), Німеччини (17%) та інших країн Європейського союзу (13%). Також єврооблігації купили інвестори зі Швейцарії та країн Азії, частка яких склала 7% та 4% відповідно.

Зазначається, що отримані від продажу єврооблігацій кошти були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування держбюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розмістила випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. Новому випуску присвоєний рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мали відбутися 20 червня 2019 року.

Раніше Міністерство фінансів України вперше випустило в обіг облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном на шість років, залучивши при цьому 3,42 мільярда гривень.