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    Економіка та фінанси

    Україна випустила євробонди на €1 мільярд

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    <p>На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних</p> - Україна випустила євробонди на €1 мільярд

    На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних

    Україна повертається на ринок євро із першим випуском євробондів вперше за 15 років

    Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року.

    Інформацію про це офіційно підтвердили у Мінфіні.

    Зазначається, що на нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. Новому випуску присвоєно рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch.

    Розрахунки за новим випуском мають відбутися 20 червня 2019 року. Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула 6 мільярдів євро.

    У Мінфіні уточнюють, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

    «Ми з гордістю повідомляємо про повернення України до випуску єврооблігацій, номінованих в євро, після 15-річної перерви. Завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченій Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу ЄС став найбільшим торговельним партнером України з 40% від загального обсягу торгівлі. Сьогоднішня стратегічна транзакція демонструє постійну підтримку інвесторів для нашої країни. Розміщення семирічних облігацій – перша визначна подія в майбутній довгій історії фінансової інтеграції в ЄС», - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

    Раніше Міністерство фінансів України вперше випустило в обіг облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном на шість років, залучивши при цьому 3,42 мільярда гривень.

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